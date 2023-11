Senát poprvé vybírá radní ČT. Zájem má i bývalý vyšetřovatel Čapího hnízda

Radu České televize čeká důležitá změna. Poprvé v historii její řady doplní šestice jmen, která vybere horní komora Parlamentu. V Senátu se v úterý a ve čtvrtek představí padesátka kandidátů.

Každý z nich bude mít pět minut na vystoupení, dalších deset minut se ho senátoři budou ptát, popsal Deníku N předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky David Smoljak (STAN).

„Hlavní rozdíl oproti tomu, jak to probíhá v Poslanecké sněmovně, je ten, že my nebudeme zužovat okruh kandidátů, to nám jednací řád ani neumožňuje,“ řekl Smoljak.

Ve Sněmovně dělá předvýběr kandidátů tamní volební výbor, senátoři se ale budou rozhodovat mezi všemi zájemci. Volba by se měla konat v rámci schůze, která začíná 29. listopadu.

Mezi kandidáty jsou například bývalý ministr