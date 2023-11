Komentář Edwarda Lucase: Nová kniha jednoho z nejlepších analytiků Ruska nastiňuje myšlenky, které stojí za ruskou agresí. Leon Aron ji uzavírá scénářem ruského obsazení Estonska nebo Lotyšska, které by vytvořilo fait accompli dříve, než by NATO dokázalo zareagovat.

Putinova válka: kde to skončí?

Dětství Leona Arona a Vladimira Putina se od sebe za sovětského režimu nijak zvlášť nelišila: „Když se dívám na Putinovy fotografie z mládí, poznávám své vlastní nepadnoucí oblečení,“ píše Aron. Zatímco Putin vstoupil do KGB a stal se ruským prezidentem, Aron emigroval do Spojených států a ve své adoptivní zemi se stal jedním z nejlepších analytiků věnujících se Rusku. Napsal proslulou studii o Gorbačovových letech „Cesty do chrámu“, v níž se zaměřil na rozkladný účinek lží o historii v sovětské éře a na jejich katarzní odhalení. Je také autorem zasvěceného životopisu Borise Jelcina.

Jeho poslední prací je krátká kniha, která popisuje historické a kulturní hybné síly stojící za Putinovou agresivní válkou na Ukrajině. Aronova argumentace v knize „Jízda na tygru: Rusko Vladimira Putina a k čemu je válka“ je prostá. Putin je ve své podstatě