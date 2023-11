Fico mezi řádky: Pohltíme Hlas a nachystáme se na předčasné volby

„Jsou různé úvahy, i v řadách našich koaličních partnerů. Tyto úvahy v případě realizace – doufám, že si to uvědomujete – zásadně změní slovenskou politickou mapu,“ upozorňoval Fico straníky ve zjevné narážce na to, že Pellegrini může kandidovat a uspět v prezidentských volbách.

To by znamenalo, že by Hlas s velkou pravděpodobností hledal nového předsedu strany – slovenské zákony sice nevyžadují, aby se prezident vzdal stranické funkce, dosavadní praxe ale taková je. Například Zuzana Čaputová se v tehdy mimoparlamentním Progresivním Slovensku vzdala místopředsednického postu poté, co v roce 2019 v prezidentských volbách postoupila do druhého kola.

Ve Směru s jeho kandidaturou počítají a Hlas si už čtyři dny po parlamentních volbách dal zaregistrovat doménu pelle2024.sk. Voliči Hlasu jsou ale na svého lídra silně navázáni, a kdyby se přesunul do Prezidentského paláce, strana by ztratila svoji nejvýraznější tvář.

Jste zkušení, pochopíte

„A proto se neodvážím jít dál než do prosince 2024, protože volby prezidenta mohou způsobit, že v roce 2024 zde budeme stát před mimořádně náročnými úkoly, které se týkají postavení levice na slovenské politické scéně,“ říkal předseda Směru delegátům stranického sněmu. „Jste dostatečně zkušení a zdatní, abyste věděli, o čem teď mluvím,“ dodal.

I toto byla Ficova zjevná narážka na