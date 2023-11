V Belgii identifikovali ženu zavražděnou před 31 lety. Vedl k tomu průlomový krok Interpolu

Policie v belgických Antverpách našla 3. června 1992 v řece Schijn tělo mrtvé ženy. Už na první pohled bylo zřejmé, že zemřela násilnou smrtí, ale její identita zůstávala dlouhá léta záhadou. Policie nedokázala zjistit, kdo to je. Označovala ji jen jako „ženu s květinovým tetováním“. Nyní, 31 let po objevení těla, má své jméno. Jmenovala se Rita Robertsová, v době smrti jí bylo 31 let a pocházela z velšského Cardiffu. K identifikaci po tolika letech pomohl nový projekt Interpolu, který Deník N nedávno popsal.