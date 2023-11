Starship selhal i podruhé, přistání na Měsíci v roce 2025 nevypadá nadějně

Druhý pokusný start Starshipu, systému vyvíjeného společností SpaceX a tvořeného nosnou raketou a kosmickou lodí, zpočátku probíhal nadějněji než první pokus v dubnu. Skončil však stejně – ztrátou komunikace a výbuchem. Bez Starshipu nemohou Američané dostat astronauty na Měsíc v prosinci 2025, jak to NASA plánuje.

Experiment tentokrát došel dál než první start v dubnu. Raketa Super Heavy vynesla kosmickou loď na hranici atmosféry. Tam se obě části oddělily pomocí manévru zvaného „hot staging“, který spočívá v tom, že se motory kosmické lodi zapnou už ve chvíli, kdy je ještě spojena s raketou. Společnost SpaceX vyzkoušela tento postup poprvé (jak Američané, tak Rusové ho úspěšně používali u těžkých nosných raket již v šedesátých letech). Jeho smyslem je udržet maximální hybnost kosmické lodi, manévr je však riskantní.

Kdyby šlo všechno podle plánu, nosná raketa by bezpečně přistála v Mexickém zálivu, zatímco kosmická loď by obletěla zeměkouli a přistála v moři u Havaje. To se však nestalo. Nosný stupeň explodoval po zahájení návratového manévru, tři minuty a 21 sekund po startu. Kosmická loď ještě několik minut pokračovala po plánované dráze, dosáhla výšky 148 kilometrů, ztratila však