Jmenuje se Nikolaj Oglobljak. Pochází z ruské Jaroslavli. Je to vrah. Zavraždil čtyři lidi. Stalo se to v roce 2008 a do ruských dějin kriminalistiky vešel tento případ jako případ satanistů lidojedů.

(Stručný popis v kurzívě na několika následujících řádcích může být nevhodný pro slabší povahy. Považujeme ho ale pro další pochopení textu za nezbytný.) Nikolaj byl členem náboženské sekty, která si zakládala na krvavých rituálech. Nejdřív podřezávali kočky a psy. Nikolaj pak mrtvá zvířata přivazoval ke kříži.

Prvními lidskými oběťmi byli mladičké Olja Puchova a Anja Gorochova. Členové sekty je 28. června 2008 ubodali, oddělili hlavy od těl a vyfotili se s nimi. Srdce a jazyky upekli a snědli. Zbytek těl zakopali. Následující den zabili další dva mladé lidi – chlapce a dívku. Zasadili jim přesně 666 úderů nožem. Nikolaj jako první obětem podřízl hrdlo a pak rány osobně počítal.

Sekta byla odhalena, členové pochytáni. Nikolaje odsoudili na dvacet let do trestanecké kolonie s nejpřísnějším režimem.

O čtrnáct let později za ním přišli verbíři. A on odešel „bránit vlast“, jak agresi označuje ruský režim, na ukrajinskou frontu. Sloužil ve speciálním trestním praporu Štorm-Z. Byl raněn a uznán invalidou. A prezident Putin mu udělil milost.

Dnes je třiatřicetiletý Nikolaj na svobodě. Domů se vrátil 2. listopadu. Žije se svou matkou v Dzeržinském obvodu (který mimochodem dodnes nese toto jméno po Felixi Dzeržinském, zakladateli Čeky, předchůdkyně GPU, NKVD, KGB a dnešní FSB, a jednom z hlavních strůjců masových vražd a ruského rudého teroru) města Jaroslavli.

Na co jsme se Olgy Romanové mimo jiné ptali: Jakým způsobem jsou na ukrajinskou frontu verbováni ruští vězni?

Co se stane, když se vrazi a násilníci vracejí domů?

Čím se provinila ona a proč se podle svých slov nikdy nevrátí do Ruska?

Mají talent na zabíjení – proto jsou cenní

Kolik je podle vašich informací nyní na ukrajinské frontě ruských vězňů?

Přes sto tisíc. Ale přesný údaj nezná nikdo. Vysvětlím proč. Byly totiž dvě