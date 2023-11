Grafický design starý sto let je aktuální dodnes. Výstava abcd v Galerii UM ukazuje knihu jako umělecký a sběratelský objekt

Grafický design, typografie a tiskoviny nás obklopují neustále, málokdy jim ale věnujeme vědomou pozornost – vizuální smog nám znesnadňuje ocenit krásu nadčasového modernistického designu. Minimalistická výstava abcd: Česká funkcionalistická typografie ze sbírky Karla Císaře a studie k reliéfům 2016/2017 Floriana Pumhösla nahlíží na knihy jako na umělecké objekty a sběratelské kousky, které komunikují s díly současného umění na stěnách galerie. Navzdory absenci doprovodných textů k nám vizuální působení výstavy promlouvá samo. Výstava se koná v Galerii UM na půdě Vysoké školy umělecko-průmyslové (UMPRUM), a bude k vidění do 2. prosince, od pondělí do soboty od 10 do 18 hodin.

Vstup je zdarma.