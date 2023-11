Mezinárodní festival sociálního umění startuje 27. listopadu v Praze

Případ pro sociálku vol. 9 nabízí safe-space, divadelní vystoupení i benefiční koncert We Are Domi. Pražské divadlo Venuše ve Švehlovce od 27. listopadu do 3. prosince pořádá devátý ročník festivalu Případ pro sociálku, který odprezentuje autorské projekty se sociální tematikou na pomezí umění, dokumentu či true crime. Divákům se představí soubory, ve kterých tvoří a hrají lidé s hendikepy, nebo performativní platforma, jež dala impulz pro vznik skupiny přeživších sexuálního násilí. Pozvání přijaly také inscenace italsko-britských a srbských umělkyň, které otevřou téma migrace a nevyřešené vraždy válečné reportérky. Festival zakončí benefiční koncert skupiny We Are Domi.