Palestinský zubař díky hlasům z Izraele zachránil stovky lidí. Volali mu, že budou bombardovat jeho čtvrť, píše BBC

Bylo brzy ráno, když mu zazvonil telefon. Čtyřicetiletý palestinský zubař Mahmúd Šahín nejprve člověku na druhé straně linky nevěřil. „Volám z izraelské rozvědky,“ ozval se hlas.

Telefonát, který nakonec trval více než hodinu, byl podle Šahína nejděsivějším hovorem v jeho životě, napsala BBC v příběhu palestinského lékaře, který díky včasnému varování Izraele evakuoval čtvrť a zachránil tak lidi.

"'I’m calling from Israeli intelligence. We have the order to bomb. You have two hours'"https://t.co/el05ebND1k

— 🇺🇦 JonNYC 🇺🇦 (@xJonNYC) November 9, 2023