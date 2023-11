Prestižní britská Royal Academy of Arts po 255 letech své existence poprvé hostí sólo výstavu ženské umělkyně. Jaká je exhibice slavné a kontroverzní Mariny Abramović?

Pro své umění byla ochotna i zemřít. Marina Abramović jako první žena sólově vystavuje v londýnské Royal Academy of Arts

Sekyra, skalpel, růže, zápalky, víno, rtěnka, med nebo pistole a jeden náboj. Psal se rok 1974 a na stole v neapolském Studiu Morra před návštěvníky performance srbské konceptuální umělkyně Mariny Abramović leželo 72 předmětů a list s jednoduchými instrukcemi.

Během šesti hodin trvání performance s názvem Rhythm 0 byla Abramović objektem, s nímž si návštěvníci za užití vystavených předmětů mohli dělat, co se jim zlíbí, zatímco sama zůstane kompletně pasivní. Veškerou zodpovědnost za to, co se na místě stane, nesla umělkyně.

Prvotní jemné doteky růží nebo krmení dortem záhy vystřídaly zvrhlejší zásahy davu. Po třech hodinách návštěvníci rozřezali