Nechceme, aby ruské nemovitosti v Česku financovaly válku. Připravili jsme různé scénáře, říká Lipavský

Vláda zmrazila ruský státní majetek v Česku. Jde dohromady o desítky nemovitostí a až o stovky bytů, které Rusko neoprávněně komerčně pronajímá. Nájemníci navíc museli platit v hotovosti. „Pokud bude někdo nadále chtít, aby nájemníci platili v hotovosti, a kdyby to někdo skutečně dělal, šlo by v obou případech o porušování mezinárodních sankcí a to je podle zákona trestné,“ upozorňuje ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). V rozhovoru vysvětluje, co rozhodnutí znamená a proč k němu vláda přistoupila.