Máma mi za zády zrušila svatbu v kostele, protože žiju v hříchu

Michaela je jedním z autorů slovenského podcastu Sexuálna výchova, který připravuje už více než tři roky. Snaží se otevírat tabuizovaná témata, ale její rodiče, silně věřící katolíci, s tím nesouhlasí.

Nesouhlasili ani s jejím plánem uzavřít církevní sňatek s Puneetem, který pochází z Indie. „Věřím v Boha, od patnácti let jsem se chtěla vdát v kostele v mé rodné Klátové Nové Vsi,“ říká Michaela.

Protože je Puneet hinduista, musel církevní sňatek schválit biskup. Přestože povolení dostali půl roku před svatbou, hned tři kněží je několik týdnů před svatbou odmítli oddat. Ve všech třech případech pravděpodobně na popud Michaeliny matky a bez předchozí komunikace se snoubenci.

Michaela říká, že se rozhodla svůj příběh zveřejnit, aby upozornila na problematiku vztahů mezi rodiči a dětmi s odlišným hodnotovým nastavením a také na otázku praxe katolické církve na Slovensku při oddávání párů, v nichž jeden z partnerů vyznává nekatolickou víru.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

proč chtěla církevní sňatek;

jak vnímala svůj vztah s rodiči před psychoterapií a po ní;

proč její rodiče nechtěli, aby si vzala Puneeta;

jak ji přijali Puneetovi rodiče;

jaké důvody uvedli kněží pro odmítnutí sňatku;

a jak svatba nakonec dopadla.

Konferenci biskupů Slovenska jsme požádali, aby se vyjádřili k postupu kněží v tomto případě a ke složité administrativě spojené s uzavíráním podobných sňatků. Vyjádření uvádíme na konci textu.

Proč jste se chtěli vzít v kostele?

Představa, že se budu brát na úřadě, mi připadala jako z nějakého filmu. Bylo pro mě automatické, že to bude církevní svatba v malém kostelíku v naší vesnici, kde jsem se chtěla vdát asi od patnácti let. Jsem věřící člověk, věřím v Boha. Hodně to pro mě znamená, chodím se modlit do kostela, rodiče mě tak odmala vychovávali.

Jaký vztah jste s nimi měla před svatbou?

Nebyl ideální. Myslím, že mě vychovali, jak nejlépe mohli. I když mě měli velmi mladí, materiálně mi nikdy nic nechybělo. Ale měla jsem velmi přísnou výchovu. Když jsem se líbala se svým prvním přítelem, viděla to babička, řekla to rodičům a ti mi dali půlroční domácí vězení.

Když jsem šla do školy, brala jsem si věci a převlékala se na záchodě, protože se rodičům nelíbilo, co mám na sobě. I teď si dávám pozor, abych byla oblečená tak, aby byl můj táta spokojený.

Na vysoké škole jsem byla najednou svobodná a začala jsem se formovat jako osobnost. Domů jsem se vracela velmi málo. Nestalo se, že bych přijela domů a nepohádali jsme se. Máma mi sice vždycky zabalila spoustu jídla, ale nikdy jsme si nepromluvili o svých pocitech ani si neřekli „mám tě ráda“.

Co říkali na to, když jste se rozhodla, že budete tvořit podcast Sexuálna výchova?

Nevěděli o tom. Až když to začalo vycházet, začalo se o tom mluvit na vesnici, takže se to dozvěděli. Ale tehdy mi neřekli, že mají s podcastem tak velký problém.

A jak reagovali na to, že chodíte s Puneetem, nyní vaším manželem, který pochází z Indie?

Když jsme spolu začali chodit, jen od bratra jsem se dozvěděla, že můj otec řekl, že Puneet má zákaz vstupu na náš pozemek. Vadilo mu, i když jsem během studia chodila s Maďarem.

Když jsme spolu byli asi půl roku, zavolala jsem mámě, že se vracím domů s Puneetem. Máma souhlasila, ale za půl hodiny volala zpět, protože táta s tím měl problém a chtěl, abych mu taky zavolala. Tehdy jsme měli s tátou první upřímný rozhovor. Vyčítal mi, že dělám podcast a že v Bratislavě nechodím do kostela. Řekl, že by se raději vzdal vlastní dcery, než aby