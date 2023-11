„Stále se na tebe nedá dívat!“ Provokativní Baletky podle stejnojmenného knižního bestselleru opět v Praze

Představení přináší ponor do duše dívky bojující proti manipulaci, teroru a ztrátě vlastní identity černým humorem a dětsky naivní anarchií. „Kniha zachycuje syrový popis reality z pozice rebelující puberťačky. Divadelní Baletky hledají cesty, jak neztratit samu sebe, nenechat se zmanipulovat a neuvěřit tomu, co vám systematicky nutí. Tedy nulovou sebehodnotu. Zamýšlím se v nich nad tím, zda pomyslné schody k baletnímu snu vedou vzhůru ke svobodě, anebo naopak dolů, do propasti absurdní lidské prázdnoty. A jelikož je to často humor, který nás zachraňuje před zoufalstvím a depresí, nahlížím na tento příběh skrze optiku léčivého smíchu,“ prozrazuje Miřenka Čechová. A dále přiznává. „Pokud jsem někdy chtěla umírat, tak jenom na jevišti. Ve skutečnosti jsem byla až příliš životaschopná. Toužila jsem stát na jevišti, abych se mohla vyjádřit, přinášet myšlenky, ne abych se postupně stávala neviditelnou,“ popisuje Čechová.

Neviditelnou se zcela jistě nestala knižní stejnojmenná předloha. Po vydání knihy se na sociálních sítích strhla bouře nenávistných komentářů, jež neřešily formu nebo obsah knihy, ale samotný fakt, že se někdo opovážil mluvit otevřeně o tvrdých a tělu nevyhovujících baletních učebních praktikách. Divadelní adaptaci Baletky mohou diváci vidět 26. a 27. listopadu v Paláci Akropolis.

Zpovědní charakter v sobě třímá i představení Miss AmeriKa, jehož stejnojmenná knižní předloha vypovídá o pocitech, emocích a problémech emigrantů snažících se splnit si v New Yorku svůj americký sen. Miřenka Čechová je během svého pobytu v Americe vyzpovídala a na pozadí jejich příběhů postavila alter ego Mckezie Tomski, která jako bludný Holanďan prochází New Yorkem a vypráví svůj emigrantský příběh. Je to pocta všem, kdo se snaží uchytit v děsivě krásné tlamě obrovského zvířete z betonu a oceli jménem New York. Expresní a emoční linku představení zesiluje The Canal St. Rats band v podání muzikantů Martina Hůly, Báry Zmekové, Tomáše Palcáta a Honzy Stejskala. Představení Miss AmeriKa s živou hudbou se uskuteční v úterý 5. prosince v Paláci Akropolis a vstupenky jsou v prodeji v distribuci GoOut.