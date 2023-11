Nejdřív se mu ulevilo, že je dcerka mrtvá. „Lepší než být v rukou Hamásu,“ plakal v kibucu. Měsíc nato zjistil, že žije v zajetí

Thomas Hand viděl svoji osmiletou dceru Emily naposledy v pátek 6. října. Odcházela přespat ke kamarádce v sousedství – čekala je zábavná holčičí noc u spřátelené rodiny. Ráno ale jejich kibuc přepadli teroristé z Hamásu a na více místech Izraele povraždili celkem přes 1200 lidí. Thomas hledal Emily i rodinu její kamarádky dva dny, až mu sousedé řekli, že viděli Emilyino mrtvé tělo.

„‚Našli jsme Emily, je mrtvá,‘ řekli mi,“ popsal v rozhovoru televizi CNN, jak se o smrti dcery dozvěděl. „A já jim na to řekl: ‚To je dobře, to je dobře!‘ a usmál jsem se. Protože to byla ta nejlepší zpráva ze všech možností, jaké jsem za stávající situace mohl dostat. Nejlepší z možností, v jakou jsem doufal,“ vyprávěl.

Jeho oči zčervenaly slzami a tvář se mu zkřivila bolestí rodiče, který tak miluje svoje dítě, že mu přeje smrt víc než