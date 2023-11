Stavíme bungalovy v polích, kde budou v budoucnu opuštění vdovci a vdovy závislí na vnoučatech s auty, říká urbanista

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Co je typická budova, která se dá v Česku postavit s nejmenšími problémy?

Jak by českým regionům pomohlo, kdyby se postavilo třicet tisíc bytů v Praze a sedmdesát tisíc jinde?

Jaký je recept na odmítavý postoj lidí k výstavbě v jejich okolí?

Proč je pražský Anděl ideálním místem pro život?

Co budeme z hlediska života ve městech řešit v roce 2050?

Neumím předpovědět budoucnost, ale myslím, že některé věci už teď trefit můžu. Pro Českou republiku jsou podle mě tři. Tím prvním je klima – bude jiná teplota, což pro nás znamená třeba méně chmelu v krajině.

Druhým je, že je tady velké množství starých lidí. V roce 2050 tady má být třicet procent populace starších šedesáti let. To nezní až tak hrozně, ale je to na úrovni dnešního Japonska, které je považované za přestárlé. Z pohledu života to bude znamenat mnohem víc seniorů, kteří potřebují víc stínu, kratší vzdálenosti, pohodlnější cestování. Mě osobně to velmi zajímá, protože budu jedním z nich.

Co je ta třetí věc?

Že jsme nezačali s ničím, co by nám mohlo v roce 2050 pomoct. Jestli chceme víc stínu, tak je nyní dobrý čas začít se sázením stromů, které nám budou stínit. Ale to v podstatě nejde.

Je potřeba zásadně zrychlit nárůst nízkoemisní dopravy, ale postavit typickou tramvajovou trať v Praze trvá čtrnáct let. Důvodem je, že je moc hlučná a hlukové limity v Praze nastavuje Ústí nad Orlicí. To je sice velmi hezké město, ale v okruhu sto padesáti kilometrů tam není žádná tramvaj, takže si myslím, že tam možná neumí správně odhadnout výhody a nevýhody případného systému.

Dejte mi příklad města nebo místa v Česku, které považujete za dobré pro život. Až bude rok 2050 a budete v důchodu, kde byste chtěl žít?

Takové místo mám – je to Anděl v Praze. Je to možná trochu překvapivá odpověď, protože všichni většinou na Andělu hledají cestu, jak co nejrychleji uniknout, ale já tam velmi dlouho bydlím a plánuju tam dožít. Protože myslím, že Smíchov je jedna z nejlepších čtvrtí v České republice.

Proč?

Výhodou je, že je tam neuvěřitelné