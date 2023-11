Penze porostou pomaleji, do důchodu půjdeme později. Jurečka představil další část reformy

Chystaná důchodová reforma získala další obrysy. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) odhalil, jak konkrétně se bude vypočítávat věk odchodu do důchodu. Ten je nyní zastropován, ekonomové ale dlouhodobě upozorňují, že takové nastavení je dlouhodobě neudržitelné. Věk odchodu do penze se nově naváže na dobu dožití – to v praxi znamená, že poroste. Důchody nadto porostou pomaleji.