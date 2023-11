Jak moc poškodí „olomoucký Dozimetr“ ODS? Podle expertů záleží hlavně na třech faktorech

Korupční kauza kolem vlivných členů ODS v Olomouckém kraji může pro stranu znamenat potenciální problém i za hranicemi regionu. Podle expertů o tom rozhodne několik klíčových faktorů. Nyní sice okolnosti hrajou občanským demokratům do karet, situace se ale velmi rychle může otočit.

Policie obvinila třináct lidí včetně dvou vlivných olomouckých politiků ODS z řady trestných činů ohledně ovlivňování silničních zakázek. Část z obviněných se podle státního zastupitelství vyšetřovatelům doznala a chce s nimi spolupracovat.

Z politického pohledu celá kauza znamená problém pro občanské demokraty. Týká se totiž i vysoce postaveného člena strany, nyní již bývalého náměstka hejtmana Olomouckého kraje, krajského předsedy a člena širšího vedení ODS Michala Záchy. Toho policisté rovněž zadrželi a obvinili, ve svém usnesení jej označili za jednu ze tří vedoucích postav skupiny.

Z pohledu celostátní politiky je Zácha neznámou osobou. Nutno ovšem dodat, že to do jisté míry platilo i o náměstkovi pražského primátora Petru Hlubučkovi (dříve STAN), který je obviněn v kauze Dozimetr. Podle prvotních informací, které přinesl Deník N, se oba případy v lecčems podobají.

V Praze i Olomouci podle policie vznikly s účastí politiků organizované zločinecké skupiny, které chtěly ovlivňovat zakázky a získávat z nich peníze a vliv. Kauza Dozimetr, která vypukla v červnu 2022, velmi výrazně poškodila a dodnes poškozuje hnutí STAN.

Starostové i kvůli ní přišli o nezanedbatelnou část voličů i reputace. Z pozice politické štiky, do níž se dostali po úspěchu ve sněmovních volbách, se opět propadli mezi strany balancující kolem pětiprocentní hranice. To ODS po olomoucké kauze jistě nečeká, otázkou ovšem je, jak vážné následky to pro stranu bude mít.

Poškození ODS

Podle expertů případ ODS bezpochyby poškodit může a zřejmě i poškodí. Jak moc příští rok na podzim zasáhne její ambice v krajských volbách na Olomoucku, nebo zda se přeleje až na celostátní úroveň, ovlivní několik klíčových faktorů.

Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze uvádí první z nich: schopnost