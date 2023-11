Petr Pithart před oponentem nikdy nepřibouchne dveře, celý život věří v dialog, vyjednávání, konsenzus

Seriál Česká inteligence: Celý život je jednou nohou politikem, druhou intelektuálem. Jako politik tím ztrácel, jako intelektuál získával. Mezi českými politickými veterány asi není druhého člověka, který by tolik věděl nejen o tom, co sám v politice zažil, ale i o četných historických a mezinárodních kontextech. Jeho politické omyly přebíjela ctnost, která poroučela hledat vždycky, za všech okolností, konsenzus. Nebylo zaznamenáno, že by před oponentem ve zlém přibouchl dveře.