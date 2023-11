Abramovičovy fauly v Chelsea. Vyšetřování Cyprus Confidential odhalilo utajené platby

Když se v červenci 2017 slavný fotbalový tým FC Chelsea vydal na předsezonní turné do Číny a Singapuru, objevila se v médiích zpráva, která fanoušky nadchla. Antonio Conte, renomovaný italský trenér, tehdy podepsal novou dvouletou smlouvu, jež ukončila týdny spekulací o jeho budoucnosti.

Smlouva byla považována za nejlukrativnější v historii Chelsea. Conte, který si svými okázalými oslavami na hřišti získal srdce příznivců klubu, měl údajně vydělávat v přepočtu více než 270 milionů korun ročně, čímž by si upevnil místo mezi nejlépe placenými sportovními manažery světa.

Roman Abramovič, ruský miliardář a tehdejší majitel Chelsea, ale toho dne neuzavřel smlouvu pouze s Contem.

Co jsou Cyprus Confidential

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) a jeho mediální partneři v rámci projektu Cyprus Confidential prozkoumali 3,6 milionu uniklých dokumentů od šesti poskytovatelů finančních služeb se sídlem na Kypru a jedné lotyšské společnosti. Jde o kyperské firmy ConnectedSky, Cypcodirect, DJC Accountants, Kallias & Associates, MeritKapital a MeritServus. Lotyšská společnost Dataset SIA provozuje internetové stránky i-Cyprus, jejichž prostřednictvím prodává informace o kyperských společnostech, včetně dokumentů z obchodního rejstříku.

Záznamy MeritServus a MeritKapital byly získány díky organizaci Distributed Denial of Secrets, která shromažďuje uniklé informace z celého světa. Uniklé záznamy společností Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus a Kallias & Associates získala novinářská organizace Paper Trail Media. V případě společnosti Kallias & Associates byly jejich dokumenty získány od Distributed Denial of Secrets, jež je sdílela s Paper Trail Media a ICIJ. Dokumenty společnosti DJC Accountants získala nadnárodní novinářská síť Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Na mezinárodním novinářském projektu Cyprus Confidential spolupracovalo 272 novinářů z 69 médií z 55 zemí. Partnerská média sdílela všechny uniklé záznamy v rámci projektu s ICIJ, který ověřil jejich pravost, zpracoval je a poskytl svým partnerským médiím; z České republiky to byla exkluzivně investigace.cz.