Etik Adam Greif: Eutanazie může být racionální i morální

Pokud bychom si mysleli, že život je vždy hodnotný bez ohledu na okolnosti, a proto je morální jen zůstat žít, odmítnutí léčby by bylo vždy nemorální. To je ovšem nesmysl, tvrdí filozof.

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Je eutanazie racionální a morální?

Je morální zastřelit řidiče v hořícím kamionu, který nemá šanci na záchranu a prosí o usmrcení?

Je dostupná a kvalitní paliativní péče argumentem pro zákaz eutanazie?

Jak vnímá náboženské argumenty a proč podle něj nepatří do debaty o zákonech?

Proč není usmrcení nevinného člověka vždy nemorální a jaké jsou k tomu nutné podmínky?

Tvrdíte, že eutanazie může být pochopitelná z hlediska racionálního a zároveň neproblematická z hlediska morálního. Dokonce to prý ani není obtížné zdůvodnit. Začněme tedy racionalitou eutanazie.

Nejprve si ujasněme, že v tomto rozhovoru bude tématem výhradně vyžádaná eutanazie, tedy taková, o kterou požádal samotný pacient. Následně si musíme odpovědět, jestli může být pro někoho výhodné a dobré podstoupit smrt, případně se k ní dopracovat pomocí jiného člověka. Já tvrdím, že ano. Někomu to může vyznít absurdně, případně může říct, že si člověk vlastní smrt nikdy nepřeje, že je to vždy spíš volání o pomoc. Někdo si také může myslet, že člověk, který si přeje smrt, uvažuje iracionálně. Existují také filozofické úvahy o tom, že porovnávat život a smrt vlastně ani není možné.

Rozeberme to postupně. Jako první říkáte, že pro člověka v některých situacích může být rozumné zemřít, případně rozumné zemřít rukou druhého člověka. Jaké máte argumenty?

Stačí se seznámit s reálnými případy lidí, kteří se ocitli v těžkých životních situacích a smrt vnímali jako vykoupení. Mluvím například o některých lidech v koncentračních táborech, kteří chtěli zemřít co nejdříve ve snaze předejít obrovskému utrpení. U lidí žádajících o eutanazii nebo asistovanou smrt tedy může jít jednak o snahu vyhnout se utrpení, nebo i o to, že nepovažují svůj život za dostatečně kvalitní, tedy hodný žití. Případně chtějí zemřít důstojně a kontrolovat podmínky, za kterých z tohoto světa odejdou.

Rozumím lidem, které tyto argumenty znepokojují. Říkám ale vlastně jen to, že v životě se mohou vyskytnout i takové věci, které mohou být pro někoho horší než smrt. Dobrým příkladem je případ nehody kamionu, který se opravdu stal, a později se začal používat jako myšlenkový experiment.

Jde o to, že kamion začne po nárazu hořet, přičemž v něm sedí zaklíněný řidič. Kolem jsou lidé, ale je jasné, že řidiče z auta nestihnou vysvobodit. A pokud nic neudělají, shoří.

Řidič proto prosí, abychom ho před uhořením ochránili tím, že ho zastřelíme. Pokud tam má někdo shodou okolností zbraň, vzniká otázka – je racionální toho řidiče zastřelit ve snaze zabránit jeho strašnému utrpení v plamenech? Většina lidí by zřejmě řekla, že ano, protože řidič by zemřel tak jako tak, ale s naší pomocí by se to událo rychleji a méně bolestivě. Navíc by se to událo na jeho žádost. Je to situace, kdy je smrt v nejlepším zájmu člověka.

Co však říká racionalita, když se nebudeme bavit o smrtelném onemocnění nebo ohrožení ani o obrovských fyzických bolestech? Vezměme si příklad člověka, kterého nebaví život, protože nemá rodinu, přátele, práci, bydlení, prostě ztratil smysl života a psychicky trpí.

Je potřeba rozlišit případy, kdy si člověk myslí, že jeho život není hodný žití, ovšem ne kvůli nemoci, ale z jiných důvodů, a případy, kdy jde například o reálné a trvalé duševní onemocnění. První případ by mohl ilustrovat třeba člověk bez domova, kterého nebaví život, ale my mu jako společnost dokážeme pomoci. Například bydlením a jinými formami pomoci. V takovém případě určitě není namístě vyhovět jeho žádosti o smrt, neboť je jisté, že je mu možné pomoci. Rovněž není důvod vyhovět žádosti mladého člověka zraněného rozchodem se svojí láskou, neboť máme dobré důvody myslet si, že je jeho nechuť žít jen dočasná.

Schválit eutanazii by mělo být možné jen v případech, kdy je situace do budoucna určitě neřešitelná. Například proto, že na danou nemoc neexistuje lék. Zároveň musí být rozhodnutí člověka pro smrt jednoznačně pevné, trvalé a promyšlené, nikoli momentální a dočasné.

Znám případ ze zahraničí, kdy jedné paní zemřely děti a měla depresi. Říkala, že od té doby, co přišla o děti, nevidí důvod žít. Jednoduše cítila jen prázdnotu. Byla ochotna podrobit se všem možným léčbám a terapiím, ale nic nezabralo, a tak bylo její žádosti o eutanazii vyhověno. Myslím si, že správně, přestože šlo o existenční důvody, nikoli o utrpení vyplývající z nemoci. Paní byly nabídnuty všechny možné formy pomoci, ale pokud nic nefungovalo, nevidím důvod, proč by se jí nemělo vyhovět.

Lze vůbec srovnávat život a smrt?

Podle některých to nedává smysl, protože dokud žijeme, máme nějaké zkušenosti a můžeme preferovat jedny zkušenosti před jinými. Jako mrtví už nemáme žádné zkušenosti, proto prý ani život a smrt srovnávat nemůžeme. Zní to logicky, ale ve skutečnosti nejde o nic zásadního, co by bylo proti racionalitě eutanazie či přání vlastní smrti.

Ve skutečnosti totiž porovnáváme dva životy – život, který bychom žili, kdybychom eutanazii podstoupili, a život, který bychom žili, kdybychom ji nepodstoupili. První život bude kratší, druhý delší, ale ten první si vybereme zejména proto, že v něm bude méně bolesti a utrpení.

Konkrétně?

Představte si, že žijete dvacet let a váš život je čisté utrpení. A teď si představte, že takhle žijete čtyřicet let. Většina lidí by zřejmě řekla, že při čistém utrpení je lepší žít kratší dobu než delší. Ve skutečnosti tedy nesrovnáváme život a zážitky v něm se smrtí a absencí zážitků, ale dva životy.

Navíc názor, že život a smrt nelze srovnávat, má přímo absurdní důsledky. Vezměte si: Po přechodu pro chodce jde žena, přijde k ní muž a shodí ji pod auto. Všichni by se zděšeně ptali, co to proboha udělal. On by odpověděl – pokud nelze srovnávat život se smrtí, jak potom víme, že je pro tu ženu smrt opravdu horší než život? Pokud totiž něco nelze srovnávat,