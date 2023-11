Cyprus Confidential: Ivo Rittig vlastní skrze offshorové schéma pozemky v Česku. Do března patřily odsouzenému Überallovi

Kladenské letiště o rozloze více než 24 hektarů, dům v Karlových Varech a pozemky rozeseté po celé České republice. To všechno vlastní čtyři české firmy, jejichž jediným společníkem je offshorová firma Gonura Limited se sídlem na Kypru. Z pohledu zákona sice vlastnit majetek skrze offshory trestné není, ale offshorové schéma často slouží k zakrytí samotné vlastnické struktury a znemožnění zjistit, kdo z celé struktury nakonec profituje. Do března 2023 byl jediným společníkem Gonury Ferdinand Überall, kterého spolu s bývalým advokátem Davidem Michalem soud poslal do vězení za krácení daní. Redakce investigace.cz se zabývala vlastnickou strukturu Gonury Limited, na jejímž konci stojí od letošního března podnikatel a lobbista Ivo Rittig, a také vazbami společnosti na Michala a Überalla skrze další offshorové firmy.