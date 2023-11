„Měli jsme kromobyčejné štígro!“ S Karlem Schwarzenbergem o dětství na zámku, nacistech za humny i kyselém chlebu

Jaké to je, narodit se do šlechtické rodiny?

Docela normální. Moje matka už byla moderní žena, dokonce bych řekl, že mimořádně moderní žena, takže na rozdíl od otce, který se narodil v Čimelicích ještě klasicky na zámku, já se narodil v porodnici v Bubenči. Tu bohužel před dvaceti lety zbourali.

Zdá se, že jsem na svět pospíchal. Matka byla zrovna na rorátech v Emauzích, když jsem se začal nečekaně ozývat. Tehdy to ještě byly odlišné časy. Její porodník byl slavný profesor Knaus, Rakušan z Korutan. Jeho bratr byl také lékař.

Hned na začátku přednášky ve Velké aule Univerzity Karlovy k němu přišel pedel a dal mu do ruky lístek. On si to přečetl a prohlásil: „Dámy a pánové, přednáška je ukončena, kněžna Schwarzenbergová dostává dítě.“

Tehdy to byly ještě opravdu jiné časy, takže na Orlíku všichni věděli, že jsem se narodil, neboť v údolí Vltavy zaznělo jedenadvacet dělových salv.

A moje první vzpomínky jsou také z Orlíku. Odtud nás pak ale Heydrich vyhodil, protože jsme byli mezi těmi rodinami, které se za protektorátu dostaly pod nucenou správu…

Dost jsme přeskočili. Do vašich pěti let jste i se služebnictvem putovali podle ročních období.

To je pravda. Zámek Osov z našeho majetku po pozemkové reformě v roce 1919 zmizel a pohybovali jsme se mezi Orlíkem, Čimelicemi, Prahou a znovu Orlíkem a zase Prahou. Konkrétně jsme fungovali tak, že do Vánoc jsme bývali na Orlíku, pak se jelo do Prahy, protože v lednu se už Orlík nedal vytopit.

V Praze jsme zůstávali do jara, kdy jsme se zas vraceli na Orlík. Léto jsme trávili v Čimelicích a na podzim jsme se vraceli zase na Orlík. Mimochodem o Vánocích se na Orlíku konala vždycky veliká oslava, protože bylo správné pozvat všechny děti zaměstnanců.

Bývala to ohromná sláva – ale to už byla taková zima, že jsme znovu vypadli do Prahy. Takhle probíhalo to naše stěhovací kolečko.

Přerušil ho až Heydrich, když na nás uvalil zmíněnou nucenou správu. Otec byl z Orlíku vykázán a přestěhovali jsme se do zámku Čimelice.

K tomu se váže jedna moje vzpomínka. Pamatuji si, jak jsme jeli kočárem, protože auta už byla dávno zkonfiskovaná, a tím pádem se zas jezdilo koňmo. Byl jsem nadšený, protože jsem seděl vpředu vedle kočího.

Do mých patnácti let pro mě totiž koně byli to nejvyšší z mého okolí. Za sebou jsem slyšel rodiče, jak spolu mluví francouzsky, abychom tomu ani kočí, ani já nerozuměli. Bavili se o tom, co bude teď, když nás z Orlíku vykázali.

Jak víte, o čem se bavili? Nebo jste jim přece jen něco rozuměl?

Nerozuměl jsem vůbec nic, ale bylo mi jasné, proč zvolili francouzštinu. Tuhle cestu si pamatuju moc dobře… Čimelice ale byly bezvadné.

Kolik vám tehdy bylo?

Čtyři roky. V Čimelicích jsme žili do konce války. Tam jsem zažil i nálet, poněvadž na nádraží v Čimelicích zastavil transport Wehrmachtu, na nějž zaútočila spojenecká letadla.

Tohle si tedy pamatujete?

Nálet si člověk pamatuje. To se vryje do paměti. A matka byla nervózní, neboť němečtí vojáci