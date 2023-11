Horory, horská dráha nebo chilli papričky. Proč vyhledáváme zážitky, které nám způsobují utrpení?

Neurovědec a spisovatel Sam Harris kdysi řekl, že „všechno, co děláme, děláme s cílem změny vědomí“.

Proto tvoříme přátelství, jíme vybraná jídla nebo cestujeme – abychom pocítili lásku a zažili jsme něco příjemného nebo nového. Pro kámen je naopak všechno stále stejné, proto ani nežije.

Jenže lidé nevyhledávají jen pozitivní emoce a pěkné zážitky, ale i to, co jim způsobuje utrpení.

A tak sledujeme hororové filmy nebo jezdíme na horské dráze, přestože se strašně bojíme.

Pokoj číslo 311

Lidé se například každý rok zapojují do loterie, aby mohli strávit jednu noc v hotelovém pokoji číslo 311 hotelu Red House ve státě Tennessee, kde v roce 1927 Annalise Netherly její žárlivý milenec uťal hlavu.

O pokoj je takový zájem, protože v něm podle hotelových hostů straší – hovoří o stínech postav, nevysvětlitelných zvucích, blikajících světlech nebo samovolném pouštění vody z kohoutku.

Kromě strachu lidé vyhledávají i zážitky spojené s bolestí, a tak běhají maratony, stoupají na vrcholy hor nebo jedí chilli papričky.

„Pálivou chuť jsem cítil tři a půl hodiny. Potom přišly hrozné křeče,“ řekl Ed Currie o konzumaci nejpálivější papričky Pepper X, kterou sám vypěstoval. Pro agenturu AP muž dodal, že asi hodinu sténal bolestí.

Otázka zní: proč vyhledáváme strach, bolest, nebo jiné zážitky, které nám způsobují utrpení?

Jako trenažér v autoškole

Existují situace, kdy je naší mysli jedno, jestli je to, co se děje, skutečné – proto nás například vzrušuje nejen skutečný sex, ale i pomyšlení na něj nebo jeho sledování, píše psycholog Paul Bloom z Yalovy univerzity v knize How Pleasure Works (Proč se nám líbí to, co se nám líbí).

Důležité je, že v naší hlavě je to jako doopravdy.

Má-li lidská mysl takovou schopnost,