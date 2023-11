Útok Izraele na největší nemocnici v Gaze vyvolal otázky, jestli je to válečný zločin. Odborník vysvětluje, kdy se může civilní objekt přeměnit na vojenský terč.

Izrael může útočit i na civilní cíle. Má to ovšem několik „ale“, vysvětluje odborník na mezinárodní právo

Pro znalce konfliktu mezi Izraelem a Hamásem je to dobře známé místo; bylo jím dávno před současnou válkou v Gaze.

Když v roce 2014 vypukla poslední válka mezi oběma stranami, nemocnice Al-Šifa se stala místem, kde Hamás popravil více než dvě desítky svých „zrádců“ převážně z konkurenčního palestinského hnutí Fatah.

Svědectví o popravách rok po skončení války zdokumentovala i lidskoprávní organizace Amnesty International. Mimosoudní popravy, ale i krutý výslech a mučení údajně Hamás prováděl v areálu nemocnice nacházející se na severu Gazy.

Právě Al-Šifa, největší nemocnice v Gaze, je už dlouho terčem Izraele, který tvrdí, že právě v jejích útrobách má Hamás jedno ze svých velitelství. Před pár dny ji Izraelské ozbrojené síly (IDF) obklíčily a o víkendu tam měly probíhat i přestřelky, které si podle několika zdrojů vyžádaly i civilní oběti.

Al-Šifa, postavená už koncem 40. let Brity, má „smůlu“ i v tom, že se nachází nedaleko strategické a prakticky jediné hlavní silnice vedoucí Pásmem Gazy ze severu na jih.

Definitivně se proměnila v bojiště i podle Světové zdravotnické organizace (WHO), podle níž „už nefunguje jako nemocnice“. „Svět nemůže mlčet, když se nemocnice, které by měly být bezpečným útočištěm, mění na místa smrti, devastace a zoufalství,“ reagoval šéf WHO Tedros Ghebreyesus.

Příklad izraelského útoku na zdravotnické zařízení Al-Šifa je v centru pozornosti i proto, že experti na mezinárodní právo se společně s lidskoprávními organizacemi opět ptají: může Izrael útočit na civilní cíle, natož nemocnice? A nepáchá tím válečné zločiny?

Kratší odpověď odborníků na mezinárodní právo zní takto: ano, může. Je to však složitější – závisí to na kontextu. A opět se celá debata točí kolem jednoho slova: proporcionalita, tedy přiměřenost.

Odborník: Na civilisty se nesmí útočit. Má to ovšem jedno „ale“

Civilní objekty nesmějí být cílem útoku, vysvětlil Denníku N odborník na mezinárodní právo Lukáš Mareček, který působí jako zástupce katedry mezinárodních vztahů na bratislavské Univerzitě Komenského. „Jiné to ovšem je, pokud