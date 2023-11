Miliardy navíc chce do školství dostat ministr i opozice. Ta by je brala z peněz pro obranu i EU

Více peněz na vzdělávání se snaží prosadit hlavně ministr školství Mikuláš Bek (STAN), který reaguje na hrozbu stávky učitelů na konci listopadu. Bek hovoří o tom, že by do rozpočtu potřeboval až pět miliard navíc. S tímto požadavkem seznámil i předsedu vlády Petra Fialu.

Jednání ale zůstávají na mrtvém bodě. Rozpočet je výsledkem složitého kompromisu, během kterého musela své nároky mírnit většina stran.

Pozměňovací návrhy k rozpočtu zatím předložili především zástupci obou opozičních stran, tedy hnutí ANO a SPD. Ti se zaměřili především právě na situaci v českém školství.

Například poslanec za SPD Zdeněk Kettner navrhuje přesunout 18,2 miliardy korun z rozpočtu ministerstva obrany právě do rozpočtu školství. Ministerstvo obrany bude v příštím roce hospodařit s rekordním balíkem peněz. Ten ale vychází z nově uzákoněné povinnosti, že již v roce 2024 bude Česko plnit dvouprocentní závazek vůči NATO.

Peníze do rozpočtu školství se budou snažit dostat i poslanci hnutí ANO. I ti by peníze do školství rádi poslali na úkor rozpočtu rezortu obrany. Například rozpočet na výdaje regionálního školství by chtěli navýšit o 6,8 miliardy korun. Půldruhé miliardy by poslanci za ANO přesunuli právě z peněz pro armádu, zbytek z rozpočtové rezervy.

Druhý scénář je přitom pravděpodobný podle dvou zdrojů redakce z ministerstva školství, které si nepřály být jmenovány. Jednou z variant dalšího postupu je, že