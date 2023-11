Láska, Karel Gott a Ivana Trump. Podzimní divadelní premiéry vedou také do víru televizních estrád

Jak vypadá současná láska a vztahy? Jakou roli hraje Michel Houellebecq Na zábradlí? Připravíme se na smrt divadelními workshopy? A co má společného celoživotní sen Karla Gotta s Ivanou Trump? Malé, nejen pražské divadelní scény v čerstvých podzimních premiérách nabízí lásku, přežití, katastrofy i filozofování. A většinou to stojí za to.