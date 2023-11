Úsporný balíček čeká na podpis prezidenta. Zadlužení poroste dál, varují Pavlovi poradci

Uplynula zhruba polovina z patnáctidenní lhůty, kterou prezident Pavel na rozhodnutí ohledně vládního konsolidačního balíčku má.

Balíček před časem schválila Poslanecká sněmovna a minulý týden po několikahodinové debatě i Senát. Od té chvíle plyne lhůta patnácti dní. Během této doby by se měl prezident rozhodnout, zda zákon podepíše, či ho vetuje. Když ho odsouhlasí, je novela obsahující změny šesti desítek zákonů platná.

Kdyby však Pavel novinku stvrdit odmítl, vrátila by se do dolní komory. Tady by vláda musela hlavu státu přehlasovat, k tomu potřebuje nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců.

Úsilí konsolidovat veřejné rozpočty

Ekonom David Marek, poradce prezidenta pro ekonomiku, hospodářské otázky a finanční trhy, jednal s Pavlem na téma konsolidačního balíčku několikrát. Marek je přesvědčený, že konsolidace dostatečně nezastaví tempo růstu veřejného dluhu vůči hrubému domácímu produktu.

„Zda by to mělo být řešené vyšší daní nebo většími rozpočtovými škrty, to už je na vládě. Ale vysoký schodek povede k tomu, že naše zadlužení nadále poroste,“ řekl Marek s tím, že je málo pravděpodobné, že by vláda mohla tento problém zastavit bez dalšího úsporného balíčku.

A podobně jako prezidentův poradce pro důchodovou reformu, rozpočtovou politiku a finanční sektor Vladimír Bezděk