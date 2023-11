Navýšení rodičovského příspěvku je krokem zpátky

Komentář Martina Lobotky: Poslanecká sněmovna schválila růst rodičovského příspěvku na 350 tisíc korun. Opozice se rozčiluje, že růst o 50 tisíc se týká jen dětí narozených po Novém roce. Celkem nepřekvapivě k tomu dodává, že sama by příspěvek navzdory tristnímu stavu státního rozpočtu zvýšila ještě více. Horší než ono „rozdělování dětí na dvě kategorie“ je, že se nic neděje s podstatou této dávky.

Česká republika nadále buduje jeden z nejštědřejších systémů rodičovských příspěvků v rámci zemí OECD. Dle statistiky této organizace se z hlediska výše této dávky Česko nachází na sedmém místě mezi jejími členskými státy: dávky rodičovského příspěvku zde v roce 2022 pokryly 36 týdnů (hrubých) výdělků průměrně vydělávajícího člověka v soukromém sektoru. Nejvíce je to v Rumunsku (77 týdnů), Estonsku (68), Maďarsku (56) a na Slovensku (43). Norsko je na 23 týdnech, Lucembursko na 17 týdnech, Dánsko na 16 týdnech.

Česká republika navíc poskytuje možnost čerpání po dlouhou dobu: rodičovský příspěvek je v tuto chvíli možné čerpat až do čtyř let věku dítěte. To může být zejména pro nízkopříjmové rodiče lákavá nabídka: rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a čistou mzdou nemusí být velký.

Maximální doba čerpání rodičovského příspěvku se podle nové úpravy od Nového roku zkrátí na roky tři. To ale zdaleka