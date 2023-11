Nový šéf ČT Souček: Odvolání Igora Němce nezvažuji, kdo mi přinesl jeho životopis, komentovat nebudu

„Václav Moravec se mohl dostat do konfliktu s Kodexem ČT,“ řekl generální ředitel České televize Jan Souček v rozhovoru pro Deník N. Už v prvních týdnech ve funkci se dostal do sporu s jednou z nejvýraznějších tváří veřejnoprávní televize a čelí kritice za to, koho si vybral za vedoucího své kanceláře. Jejím ředitelem jmenoval expolitika ODS Igora Němce, navzdory kritice nezvažuje jeho odvolání. Kauzy spojené s Markem Wollnerem a Norou Fridrichovou vnímá Souček podle svých slov jako uzavřené.