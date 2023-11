Fico nechce pustit novináře na úřad slovenské vlády. Médií se zastala prezidentka

Slovenský premiér včera vpodvečer prostřednictvím videa na Facebooku oznámil, že nechá prověřit povolení TV Markíza, Denníku N, deníku Sme a Aktualit ke vstupu a práci na Úřadu vlády. „Do rozhodnutí budou na Úřadu vlády nevítanými hosty,“ oznámil.

Robert Fico v posledních dnech tato média označuje za „nepřátelská“.

Prozatím není jasné, co udělá. Na včerejší jednání kabinetu, který schvaloval programové prohlášení, byla ještě vpuštěna všechna média. Hlavní politické dění se dnes stěhuje do parlamentu a další zasedání vlády by mělo být příští týden.

„Včera jsem avizoval kroky proti nepřátelským médiím – TV Markíza, Denník N, Sme a portál Aktuality. Ať alespoň slouží ke cti těmto médiím, že se otevřeně hlásí k nenávisti a nepřátelství proti Směru a tyto trendy s radostí šíří,“ řekl ještě Fico.

Denník N oslovil Úřad vlády s otázkou, zda to, že zmíněná média jsou „nevítanými hosty“, znamená, že je do budovy nevpustí. Na otázku už včera odpověď nedostal.