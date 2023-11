Lidovci hledají recept, jak přilákat voliče. Popisujeme, jak se může strana odrazit ode dna

Zatím poslední průzkum společnosti Kantar CZ pro Českou televizi naměřil vládním lidovcům pouze dvě a půl procenta voličské podpory. Pro KDU-ČSL jde u této agentury o zatím vůbec nejnižší čísla v tomto volebním období. Ani u dalších šetření však strana neboduje a do druhé poloviny volebního období vstupuje v hluboké krizi.

Lidovci se v průzkumech napříč výzkumnými agenturami dlouhodobě potácejí kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny. Samostatně by se podle posledních deseti šetření od tří společností – Kantar CZ, Median a STEM – do dolní komory dostali pouze ve třech případech.

V dubnu Median naměřil straně 5,5 procenta, Kantar ve stejném měsíci rovných pět procent. V září pak STEM přisoudil lidovcům rovněž minimum nutné ke vstupu do dolní komory. V ostatních průzkumech se strana pohybuje mezi dvěma až čtyřmi procenty.

Zatím nejnovější volební model Kantar CZ pro Českou televizi naměřil straně jen dvou a půl procentní podporu. U této agentury se jedná o dosud nejnižší výsledek v tomto volebním období, navíc jde o propad preferencí ve třetím průzkumu Kantar CZ v řadě.

Kde vzít voliče?

Strana se tak v poločase volebního období propadá do hluboké krize. Souhrnná analýza