Proradní Lichtenštejnové? Zlodějský stát? Souboj o obrovský majetek se už sto let točí v kruhu. A točit se v něm bude i dál

Seriál Přepište dějiny: Už zase máváme týmovými vlajkami, už zase se řadíme do šiků, už zase nás dějiny třídí do mančaftů – jsi pro vrácení majetků Lichtenštejnům, nebo jsi proti? A pokud řekneš, že je to složité a nejednoznačné a nelze si věčně hrát na souboj dobra proti zlu, hned jsi pro ty i ony tím z druhé strany, jenom to zbaběle maskuješ. V současném sporu nás ale v zásadě zrazuje krátká paměť nebo vědomé popírání a vytěsňování některých dobových skutečností. Ani česká strana, ani ta lichtenštejnská, nevstoupila do sporu včera, dokonce vůbec ne až v roce 1945, od něhož se současná debata skoro výhradně odráží.