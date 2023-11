Gigafactory je kulatým razítkem na to, že dobré projekty teď neumíme lákat, říká šéf investičního sdružení

Z dění kolem přípravy neúspěšného projektu gigafactory u Plzně by si Česko mělo vzít ponaučení, říká výkonný ředitel Sdružení pro zahraniční investice Ondřej Votruba. České vlády v posledních letech lákání zahraničních investorů hrubě podcenily, nepřispěly tomu ani změny některých zákonů. Upozorňuje přitom na to, že na stole jsou nyní i jiné velké projekty, na které by se vláda měla soustředit. V čím dál silnější zahraniční konkurenci je to ale podle něj stále náročnější.