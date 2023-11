Ostentativní hlupáctví má zde v politice dlouhou tradici, říká Shooty, karikaturista slovenského Denníku N

Slovenský karikaturista Martin „Shooty“ Šútovec, jehož práci můžete vídat i na stránkách Deníku N, v rozhovoru říká, jak je z politiky zděšen, ale nepropadá skepsi, co si uvědomil při přípravě nové knihy Matovič, pandemie a válka a co mu připadá zábavné na současné vládní koalici.

V rozhovoru, který je překladem ze slovenského originálu, se dočtete:

co si myslí o Robertu Ficovi a jeho lidech;

jak předsedu Směru změnil strach, že skončí za mřížemi;

proč se Slovensko nemůže srovnávat s okolními státy;

proč většině voličů vyhovuje ukřičená a zvulgarizovaná politika;

na co přišel při psaní své nové knihy o období let 2020 až 2023;

kde hledat v dnešní době optimismus.

V době zuřící pandemie před třemi lety jsme spolu dělali rozhovor. Ať jsem jakkoli přemýšlela nad něčím jiným, musím začít stejnou otázkou, neboť dnes je ještě naléhavější. Co ti dělá radost, abys úplně nepropadl skepsi z toho, co se děje doma a ve světě?

Žiju normální život a nepřipadá mi, že bych měl propadat skepsi. Někteří lidé se mi tento pocit snaží vnutit, ale nedám se. Tváříme se, jako by to byla nějaká nová situace, všechno, co se tady děje. Ale žiju dost dlouho na to, abych si podobných situací už pamatoval dost, a nepřipadá mi to jako důvod, kvůli kterému bych se měl hroutit.

Ale je pravda, že oni (nová slovenská vládní koalice, pozn. red.) zatím teprve začínají a nijak se mě to netýká. Pokud se mě to začne týkat, možná se zhroutím a budu ječet úzkostí, ale vůbec nejsem v tomto stavu.

Říkáš, že teprve začínají, ale jak se díváš na to, co mnozí říkají a považují za deprimující, že už zde vládli 12 let a Slovensko neposunuli dopředu?

Ano, ale to je Slovensko. Jsem smířený s tím, že žiju na Slovensku, a mám bohužel laťku nastavenou takto nízko. Jednoduše to neočekávám. I když si říkáme, že stojíme na místě, nebo se vracíme do minulosti, když se člověk podívá z okna nebo jde ven, vidí, že to není zcela pravda. Navzdory všemu, co tito lidé dělají, neustále se to tady rozvíjí. Nejsme žádná Severní Korea.

Nejsme Severní Korea, ale když překročíš hranice, třeba rakouské, hned vidíš, že se země může vyvíjet i rychleji.

Je to zajímavé, že 15 minut od Bratislavy je jiný svět, který ani není oddělen plotem, který tam dřív byl. Minule jsem si to uvědomil v Hainburgu, když jsem tam šel do lékárny, zastavil jsem se na ulici a přemýšlel, jestli jsem na něco nezapomněl. Na ulici se zastavila doprava a já se dívám, proč auta stojí, a ona stála proto, že čekali, jestli přejdu přes silnici. To by se mi na Slovensku nestalo. A nepochybně v koloně aut byla slovenská auta, protože tam už většinou jezdí pouze slovenská. Už i ti Slováci, kteří přejedou hranici, vědí, že by se tam měli chovat jako v civilizaci.

Mnozí říkají, že zvažují odchod ze Slovenska, neboť zde hrají prim zloději a konspirátoři. Z toho, co říkáš, mi vyplývá, že jsi ani na vteřinu neuvažoval, že sbalíš kufry.

Já balím kufry pořád, hodně cestuju. Myslím si, že tohle mi saturuje moji potřebu balení kufrů. Nenechám se odsud vyhnat. Je to stejně moje země jako jejich. Mám