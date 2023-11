Jako v Itálii, ani ve Švédsku vláda s krajní pravicí za rok nenaplnila obavy. O kriminalitě ale zatím hlavně mluví

Už uplynul rok od doby, co má Švédsko vládu v čele s Ulfem Kristerssonem. Vládu, která je podobně jako v sousedním Finsku menšinová a podporovaná krajně pravicovou populistickou stranou, v tomto případě Švédskými demokraty. I ta se v EU řadí do stejné skupiny jako SPD Tomia Okamury. Za uplynulý rok se prala s vysokou kriminalitou, rostoucími cenami a komplikacemi přihlášky do NATO. Jak si vede, se Deník N ptal profesora politologie Magnuse Blomgrena z Univerzity v Umea.