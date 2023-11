Dávám si denně deset minut meditace vděčnosti a už mi to není trapné, říká mladá vědkyně, která chce na Měsíc i na Mars

Nejdříve studovala hudební gymnázium, pak se vydala na dráhu vědkyně a zkoumala, co všechno ovlivňuje vývoj plodu v prenatálním období. V současnosti jezdí na výpravy do Antarktidy, kde se zaměřuje na výzkum stresu člověka. Ten zkoumá i v rámci izolačních experimentů na pozemních stanicích simulujících pobyt ve vesmíru. Každá taková akce musí mít podle Lucie Ráčkové nějaký společenský dopad. Mimo jiné se zkoumá, jak šetřit s vodou. Třeba tím, že se myjete nikoli vodou, ale speciálně napuštěnou houbičkou. Jen je ještě potřeba zjistit, jak na to, aby se při takovém způsobu hygieny neprodukovalo tolik odpadu.