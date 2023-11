Pointa N: Velký malý návrat Davida Camerona

O ministerské výměně v Británii napsal Jan Kudláček. O úmrtí Karla Schwarzenberga napsal a Pointu N zkomponoval Adam Hecl.

Šokující výměna

Moment ze zápasu týmového ženského tenisu se výrazem „šokující výměna“ popsat nechystáme – tenistky dohrály už včera. Dnes v Británii dohrála jiná žena, ostrá ministryně vnitra Suella Braverman. V poslední době vyvolala zdvižená obočí například kritikou policie, která spadala do její působnosti. Ta podle ní nepostupovala dostatečně rázně proti nenávistným projevům propalestinských demonstrantů protestujícím proti Izraeli. Nebylo to ale zdaleka všechno a dnes ráno jí to její nadřízený sečetl. Odvolal ji z vlády a na její místo přesunul dosavadního ministra zahraničí Jamese Cleverlyho.

To ovšem nebyla ta šokující výměna, o které píšou britská média. Rošádou se uvolnilo místo šéfa diplomacie a to premiér Sunak nově obsadil jistým Davidem Cameronem. Ano, tím Davidem Cameronem. Sunakovým předchůdcem, předsedou vlády z let 2010–2016, který ve svém posledním roce u moci vyvolal referendum a strhl jím lavinu brexitu, jež ho zasypala.

Je to teprve poprvé od druhé světové války, kdy se