Inscenace Konec člověka?!? oceněná hlavní cenou First Fringe Awards udělovanou v Edinburghu opět v Praze.

Představení se odehraje v neděli 19. 11. 2023 v Paláci Akropolis a vstupenky lze zakoupit v síti Goout.

Konec člověka?! je projekt režiséra Petra Boháče, který v polovině srpna získal na největší světové divadelní přehlídce Edinburgh Festival Fringe ve Skotsku hlavní divadelní cenu The Scotsman’s Fringe First Award. Že to bylo dobře zvolené představení, se ukázalo již v průběhu festivalu, kdy každodenně vyprodaný sál doplňovala čtyřhvězdičková hodnocení kritiků z The Guardian, The Daily Mail, The List, The Telegraph i The Scotsman. „Kritici nejvíce oceňovali angažovanost propojenou s krutým absurdním humorem vytvářející směs silných divadelních obrazů,“ objasňuje recenze Petr Boháč, režisér a spoluzakladatel Spitfire Company.

Hlavní role televizních moderátorů se ujali ruští performeři Inga Zotova-Mikshina a Roman Zotov-Mikshin, kteří již řadu let žijí a tvoří v Praze. Jejich autenticita a schopnost ostře osvětlit ruskou současnost a sovětskou minulost vnáší do inscenace uvěřitelnost a notnou dávku černého humoru. Výsledná inscenace je mrazivou absurdně humornou zprávou o životě v dezinformačním pekle současného Ruska nebo Běloruska.

Vzhledem k aktuálnosti tématu se umělci ze Spitfire Company rozhodli všechna vystoupení nejen na skotském Fringe Festivalu věnovat běloruské vězeňkyni svědomí Palině Šarendě Panasjukové a poslat jí z každého uvedení pohlednici. Každé představení Konec člověka?!? tak je nejen připomínkou současné totalitní moci Ruska a Běloruska, ale i nelidského případu Paliny Šarendy, kterou Lukašenkův totalitní režim drží v zajetí.

Na festivalu Fringe se soubor Spitfire Company vůbec poprvé představil v roce 2013 s multižánrovým projektem One Step Before the Fall, který tematizuje motiv boje, vyčerpanosti, projevů Parkinsonovy choroby a kolapsu. Za tento počin si odnesl Herald Angel Award a nominaci na Total Theatre Awards. Dva roky poté získal nominaci Total Theatre Awards za představení Antiwords inspirované dílem Václava Havla. Stejnou nominaci obdržel i v roce 2017 za představení Vypravěč pojednávající o tématu úmrtí dítěte.

Oceňovanou inscenaci Konec Člověka?!! můžou diváci vidět v neděli 19. listopadu v Paláci Akropolis.

