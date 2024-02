Na oslavě pátých narozenin kamarádky mojí dcery bylo více lidí než na mém maturitním plese, a to počítám rodiče i partnery a partnerky všech svých spolužáků. Španělé rádi slaví ve velkém. A venku. I tato oslava byla venku a začala ve dvanáct hodin ráno.

Je to taková pohoda, až mě to rozčiluje. Jaké je vychovávat dítě ve Španělsku

Přesně tak, ráno. Ve dvanáct hodin je ve Španělsku stále ráno.

Rodiče obklíčili stůl s vermutem. Ten se pije kolem té dvanácté ráno, zajídá se olivami, bramborovými chipsy nebo boquerones, tedy ančovičkami v kyselém octovém nálevu. Je to taková svačinka pro dospělé, aby vydrželi do oběda, který bude mezi druhou a čtvrtou.

Nikdo z nich nevěděl, kde mají děti. „Někde si hrají,“ mávla rukou hostitelka, když jsem se jí zeptala, jestli viděla mou dceru.

Dětství ve Španělsku je ohromně svobodné. Rodiče jsou zaneprázdnění povídáním si s jinými rodiči, takže děti se mohou svobodně válet v blátě, strkat si prsty na střídačku do nosu a do úst, vylézt tam, kam by neměli, a následně odtamtud spadnout.

Debata se zvrhla na to, kdo z nás má kdy narozeniny a kolikáté. „Tobě je jen 34 let?!“ dívají se na mě všichni překvapeně.

Ukázalo se, že jsem tam byla jediná, komu bylo pod 40. Tedy když nepočítám děti, ačkoli po této debatě jsem se trochu bála, že mě pošlou sedět u stolu s nimi.

Do třicítky u rodičů

Když jsme se do Španělska přestěhovali, bylo mi 29 let a byla jsem máma. Moji španělští vrstevníci ještě bydleli se svými maminkami.

Podle aktuálních dat Eurostatu v zemích Evropské unie mladí lidé z domů rodičů odcházejí průměrně ve věku 26,4 roku. Například Švédové a Finové se sbalí, když je jim 21, Francouzi, Němci a Holanďané, když je jim 23. Španělé až těsně po třicítce.

Důvod? Přetlak na pracovním trhu, nízké výdělky a vysoké ceny pronájmů. O cenách nemovitostí v případě koupě ani nemluvě. Podle průzkumu agentury Injuve až 75 procent mladých uvedlo, že s rodiči zůstávají pro