Summit roku: Si a Biden se v minovém poli zkusí sladit. Ale prase už spolu rožnit nebudou

Nejdůležitější summit roku. Klíčový okamžik. Politické minové pole. Tak se píše o dnešním jednání Joea Bidena a Si Ťin-pchinga v San Franciscu. Si na americkou půdu nevkročil skoro osm let. Kdysi na březích Mississippi rožnil prase a usínal v dětském pokoji mezi figurkami Star Trek. Jenže ty časy jsou už dávno pryč. Co dál, když mantra „na Čínu tvrdě“ nestačí?

Na co asi tak myslel, když tam tu první noc čekal na spánek? Už skoro před dvěma lety oslavil své třicáté narozeniny, a přesto teď ležel tady. V posteli v dětském pokojíčku, obklopený hračkami.

Venku za okny usínalo Muscatine, jedno z těch stovek obyčejných měst rozesetých po americkém Středozápadě. Měst právě tak velikých na to, aby se mohla zaškaredit na každého, kdo by jim chtěl říkat „městečko“. Ale zároveň příliš malých na to, aby hluboce uvázla v paměti ještě někomu dalšímu než tisícovkám jeho obyvatel. Město usazené v záhybu řeky Mississippi na samé hranici Iowy se sousedním Illinois. Pole, farmy a rovné ulice.

A teď tady byl i on, vysoký černovlasý seveřan z Pekingu. Přikrytý peřinou v posteli, kterou mu v pokojíku svého malého syna Garyho ustali jeho hostitelé, manželé Dvorchakovi. Když se rozhlédl kolem sebe, viděl plakáty a figurky z fantazijního impéria jménem Star Trek.

Star Trek na břehu Mississippi

Pro černovlasého muže to musel být dost nezvyklý pohled. Star Trek se v Americe začal vysílat v půlce šedesátých let a teď už se psal rok 1985; za ty dvě desítky let si seriál získal davy fanoušků také daleko za hranicemi USA. Jenže Pekiňanova rodná země ležela (slovy zase jiné sci-fi klasiky) v místech „kdysi dávno, v jedné předaleké galaxii“.

Ve světě Star Treku Čína prakticky neexistuje, padla za oběť