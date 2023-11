„Mrzí mě, že už se ho na nic nezeptám.“ Tomáš Czernin vzpomíná na Karla Schwarzenberga

„Měl v sobě lásku k vlasti, cit ke svobodě a spravedlnosti a hlavně to, že to prostě dělat musel,“ popisuje místopředseda Senátu a TOP 09 Tomáš Czernin Karla Schwarzenberga, kterého nazývá druhým tatínkem. V rozhovoru vypráví o přátelství malého Karla a svého tatínka nebo o svých pobytech na Schwarzenbergově zámku v Rakousku od sedmdesátých let. Vzpomíná také, co mu tehdy Schwarzenberg říkal o téměř neznámém Havlovi či jak mu rozmluvil emigraci.

„Někdy nás zaskočí i ty věci, na které čekáme,“ začíná Tomáš Czernin rozhovor, ještě než položím první otázku. Mluvíme spolu v neděli večer, místopředseda Senátu a TOP 09 následující de odjíždí pracovně do zahraničí. O tom, jak moc špatně je na tom Karel Schwarzenberg, jsme se přitom bavili naposledy v sobotu, kdy mi Czernin vysvětloval, jak může české mediální prostředí špatně interpretovat Schwarzenbergův přesun do nemocnice ve Vídni. „Rodina už ho chtěla mít u sebe,“ řekl k tomu.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak poznal Tomáš Czernin jako student Karla Schwarzenberga na jeho zámku, kde to bylo „jako za starých časů“.

Kde začalo přátelství Czerninova dědečka a Schwarzenbergova otce a jak se rodiny za komunismu stýkaly.

Jak moc ovlivnil Karel Schwarzenberg Czerninův život a jaký byl po revoluci v Československu a Česku?

Co chybělo Schwarzenbergovi v Rakousku a co má jeho rod v krvi.

Když jsme se o Karlu Schwarzenbergovi bavili v sobotu, říkal jste mi, že to byl takový váš druhý tatínek. Jak jste se vy dva poznali, jak to všechno začalo?

Karel byl od dětství kamarád s mým tatínkem. Když pak můj dědeček s babičkou museli v roce 1964 odejít do Vídně, tátu za nimi nejprve nepouštěli, až o pět let později tam táta i s námi byl, to bylo v devětašedesátém, potom zase dlouho nic, pak pustili v roce 1975 překvapivě mě a teprve potom mohl opět jezdit otec. Ale vždycky když tam byl, šel s Karlem minimálně na oběd. A pokaždé o tom pak hodně vyprávěl.

Někdy po roce 1979 Karlovi nějak vzkázal nebo napsal a já jsem následně jel k němu do Štýrska na zámek Murau, byl jsem tam snad týden. To byl takový můj osobní začátek, po tom, co jsem o něm doma tolik slyšel. Byl jsem tehdy hodně mladý, studoval jsem na vysoké škole a měl jsem z něj veliký respekt. Vedli jsme různé hovory, já jsem měl pocit, že se mě Karel vyptává, co a jak se děje doma v Československu. Teprve později jsem zjistil, že