Dětští recenzenti doporučují: Knihy pro milovníky uzenin i pro ty, kdo se chtějí rozveselit

Kdo jsou nejlepší recenzenti dětských knih? Přece samy děti! Ač psaní čtenářských deníčků nepatří většinou k jejich nejoblíbenějším činnostem, osvědčují při něm často mnohem větší schopnost vystihnout to podstatné.

Enola Holmesová: Případ zlověstných kytic (Nancy Springer, Fragment, 2022)

Tuhle knihu jsem začala číst tak v půlce srpna a skončila na začátku října. Kniha se jmenuje Případ zlověstných kytic, protože neznámý člověk posílá paní Watsonové kytice, které znamenaly nebezpečí, smrt a spánek.

Tuto knihu bych pojmenovala Enola Holmesová: případ ztraceného doktora Watsona. Tento příběh se odehrává v Londýně v roce 1889. Je o detektivce Enole Holmesové, která zjišťuje, kde je doktor Watson a kdo poslal jeho ženě kytici, která naznačovala smrt.

Já i Enola jsme svědomité a empatické. Líbilo se mi, že příběh byl hodně dobrodružný a napínavý. Když jsem tuto knihu četla, vzpomněla jsem si na film na Netflixu, také to byla Enola Holmes, jen tam byl jiný případ. A ten film mě také moc bavil.

Není nic, co se mi na tom nelíbilo. Pasáž z knihy, která mi připomněla zážitek: „Stála jsem jako přikovaná.“ Připomnělo mi to, že docela často stojím jako přikovaná. Této knize bych dala 99/100 %.

Mia, 11 let

Moje cesta do fantazie (Lenka Poláčková, Albatros, 2022)

Začátek čtení: 19. září, konec čtení: 24. září

Moc se mi líbí název, možná bych ho pojmenovala Totoro, protože