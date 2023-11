Od europoslanců očekávám, že budou opravdu pracovat, říká Pekarová Adamová k Pospíšilově kandidatuře

Markéta Pekarová Adamová byla o víkendu hladce znovuzvolena předsedkyní TOP 09. Strana podle ní zklamala část svých voličů, které se musí snažit získat zpět. V rozhovoru pro Deník N, který vznikl na sobotním sněmu, mimo jiné popisuje i výběr stranických kandidátů do eurovoleb pod značkou Spolu. U bývalého šéfa strany Jiřího Pospíšila má podle svých slov „dvě velké pochybnosti“. „Od budoucích europoslanců očekávám, že budou v Evropském parlamentu opravdu pracovat. U ostatních nominovaných nepochybuju, že by nekumulovali své funkce,“ říká.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak chce Pekarová Adamová získat zpět zklamané voliče?

Je ve hře výměna ministrů za TOP 09?

Co podle ní spojuje Andreje Babiše s Robertem Ficem?

Jak chce přes odpor opozice protlačit korespondenční volbu?

Co říká na kritiku od Miroslava Kalouska?

Bude Jiří Pospíšil na kandidátce do eurovoleb?

Ve svém kandidátském projevu na předsedkyni TOP 09 jste mluvila o tom, že si musíte přiznat, že jste zklamali část svých voličů, a musíte je získat zpět. Jak to chcete udělat?

Každodenní poctivou komunikací a kvalitními výsledky naší práce. Vláda se vykazuje mimořádnou kompetencí, nejsem si ale jistá, zda to všichni občané na první dobrou vidí. Musíme zkrátka být schopni lidem naši práci přibližovat. Dokázat jim říct, že to, že děláme bolestivé kroky, znamená, že předcházíme bolestem mnohem větším.

Spousta krizí, kterým čelíme, je tu stále. Byť lidé už někdy opomíjejí, že kousek od nás zuří válka, která na nás stále má dopad. Museli jsme se vyrovnat například s energetickou krizí, a přesto se daří situaci zlepšovat. Věřím, že to bude v příštích dvou letech vidět ještě více.

Nemá ale TOP 09 problém kvůli tomu, že vy jako nejviditelnější politička strany nesedíte ve vládě? A vedle toho máte velmi složité rezorty. Ministryně pro vědu je z principu méně sledovaná, politické body se složitě sbírají také na ministerstvu zdravotnictví. Tím spíš, když jste rezort přebírali za pandemie.

Naopak. Myslím, že je pro TOP 09 výhodou, že jsem předsedkyní Poslanecké sněmovny. Samo o sobě jde o velmi viditelnou pozici, jde o jednoho ze čtyř nejvyšších ústavních činitelů.

Ministrů je při vší úctě sedmnáct, takže pozice řadového ministra je vždy složitější a je více vázána na témata rezortu. Předsedkyně Sněmovny je v tomto více rozkročena, řeším zdaleka nejen chod dolní komory.

Nedělá to z vás ale velký terč? Na víkendovém sněmu o tom mluvil například předseda KDU-ČSL Marian Jurečka –⁠ že je veřejná debata prosycena negativitou, která je hodně zaměřena na vás. Včetně útoků opozice na vaši osobu.

Je to přesně naopak. Je to ukázka, kdo je i jimi vyhodnocen jako skutečný soupeř. Je důležité to vnímat v tomto kontextu. Jsem nejvýše postavená žena v české politice, v pozici předsedkyně strany zahajuji již pátý rok ve funkci. Přede mnou nebyla žádná předsedkyně parlamentní strany tak dlouho v obdobné pozici.

Pořád je pro českou veřejnost raritou, že máme takto postavenou ženu. Bohužel je tu menšina společnosti, která s tím ještě nesouzní a převažuje u ní šovinismus. Na to sází někteří opoziční politici, kteří ji v tom ještě povzbuzují. Myslím ale, že je to pouze ukázka, že post předsedkyně Sněmovny vnímají jako velkou sílu a výhodu. Takto se na to dívám.

Když jsme mluvili o zklamání části vašich voličů, existuje varianta, že byste například měnili své ministry?

Oba naši ministři