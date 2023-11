Vánoce se blíží a my nabízíme spoustu tipů na to nejlepší, co teď na knižních pultech najdete. Všichni oslovení čeští nakladatelé dětských knih se shodují, že od doby covidu se dětských knih prodává méně a je mnohem náročnější zákazníky přesvědčit, aby si je koupili. Přesto i tento trh má své hity a stálice.

Dětské knihy se prodávají méně, Vánoce jim ale hrají do karet. Které vybrat letos? Přečtěte si tipy nakladatelů

O typické trajektorii pocovidového vývoje prodejů vypovídá třeba zkušenost malého nakladatelství Meander, které se specializuje právě na dětské knihy. Podle obchodní ředitelky Markéty Semotánové v době uzavřených knihkupectví za covidu paradoxně zažilo jeden z nejsilnějších roků, co se tržeb týče. „Nákupy se téměř výhradně přesunuly do onlinu, rozjel se nám e-shop, lidé byli doma a hodně s dětmi četli,“ vysvětluje si to Semotánová. Další roky pak již byly ve znamení mírného propadu, i když nakladatelství prý čekalo pokles ještě vyšší.

Část rodičů je ale podle ní stále ochotna do kvalitních dětských knih investovat, i když je ekonomická situace horší. „Přece jen je to investice do budoucnosti jejich dětí a na tom šetří málokdo,“ věří.

Literární ocenění? Nezájem

Ostatní nakladatelé ale už tak optimističtí nejsou. „Podle toho, co slyším od kolegů z jiných nakladatelství