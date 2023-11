Pekarová Adamová obhájila post šéfky TOP 09. „Nemůžeme žít v iluzi, že naprosto vše děláme dobře,“ řekla

Vládní TOP 09 si po dvou letech do svého čela opět zvolila Markétu Pekarovou Adamovou. Její vítězství nebylo překvapivé, na pražském sněmu neměla protikandidáta. V projevu před delegáty řekla, že TOP 09 v rámci koalice Spolu neztrácí svou identitu. Vedle toho varovala před současnou opozicí. Kdyby jí koaliční strany nechaly v roce 2025 prostor k volební výhře, šlo by podle šéfky strany o hazard s budoucností. Na postu prvního místopředsedy vystřídá senátora Tomáše Czernina ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Ze 177 hlasujících dalo Pekarové Adamové hlas 142 delegátů.

Sama předsedkyně Sněmovny a znovu i TOP 09 ve svém kandidátském projevu připomněla situaci, v níž její strana vstupovala do vlády. Popsala řadu krizí, se kterými se koalice musela potýkat.

„V časech jednoduchých to dokáže kdekdo,“ poznamenala. Strana podle ní byla připravena na to, že vládní konsolidační balíček bude velmi kritizován. Upozornila však, že právě TOP 09 by si přála širší konsolidaci veřejných financí.

Vládní koalice i koalice Spolu nicméně podle ní fungují na dobrých kompromisech, které jim umožňují vládnout. „Spojuje nás víc než populistický konkurent,“ zdůraznila Pekarová Adamová. Spolupráce s ODS a lidovci je podle ní dobrý nástroj, který umožnil TOP 09 podílet se na volebním vítězství.

„Ustoupili jsme v programu a osobních ambicích výměnou za výhru ve volbách,“ vysvětlila delegátům v pražském hotelu Clarion. „TOP 09 je v rámci koalice tím nejsilnějším hlasem pro rozpočtovou odpovědnost. Ve vládě je pět stran, a jsme tak odsouzeni ke kompromisu,“ dodala.

Voliči mají od strany podle Pekarové Adamové nejvyšší očekávání. Změna stylu vládnutí podle ní nestačí, nutné jsou i orientace na výsledek práce a jeho doručení voličům.

„Nikdy nesmíme podcenit komunikaci našich výsledků, naopak každý den na všech úrovních, na celostátní i regionální, máme možnost hovořit s občany a představit jim konkrétní kroky, které jsme pro ně udělali. I tak bychom ale neměli žít v iluzi, že