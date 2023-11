„Nabídli mi hory zlata.“ Českem a Pobaltím se šíří nabídky práce na převoz migrantů

V říjnu 2021 zadrželi rakouští policisté podezřelou dodávku, ve které našli dva mrtvé Syřany. Ze skoro třiceti migrantů, kteří se snažili dostat přes maďarsko-rakouskou hranici, se dva udusili. Deník Der Spiegel informoval o tom, že řidič auta utekl, policisté celou oblast uzavřeli a po řidiči pátrali i za pomoci vrtulníků. „Tento hrozný čin ukazuje jasně jednu věc: pašeráci vědomě akceptují smrt jednoho nebo více lidí,“ poznamenal tehdy rakouský ministr vnitra Karl Nehammer.

Převažeče zadržela teprve lotyšská policie o dva měsíce později. Šlo totiž o lotyšského studenta střední školy Alexandera. Na lukrativní brigádu ho upozornil jeho dobrý kamarád. Měl si vydělat několik tisíc eur za den a ani by kvůli tomu nemusel zameškat moc výuky. Šlo o práci šoféra. Jelikož se práce zdála jednoduchá a za odměnu mu podle jeho slov „slíbili hory zlata“, na nabídku kývl.

Pokyny dostal na vídeňském letišti od koordinátora celé akce. Na nedaleké čerpací stanici si měl vyzvednout plně natankovanou dodávku a vydat se do lesa u maďarsko-rakouských hranic. Nedlouho poté, co podle pokynů zaparkoval se zhasnutými světly mezi stromy, slyšel, jak do nákladového prostoru dodávky nastupují lidé. Aniž Alexander věděl, kolik lidí právě v přepravním prostoru špatně větraného auta veze, zamířil