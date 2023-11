Školy se bojí „drastických škrtů“ i osekané výuky. Popisujeme, co se chystá

Školské odbory připravují na 27. listopadu stávku a pod otevřený dopis zástupců škol proti škrtům se už podepsalo přes devět tisíc lidí. Učitelé varují, že návrh rozpočtu školství na příští rok nemyslí na děti a jejich vzdělávací potřeby, ale zohledňuje jen snahu ušetřit za každou cenu. Popisujeme, kde peníze na vzdělání skutečně chybí, co ministerstvo plánuje a co by se ještě mohlo změnit.