Cukrovku podceňujeme, léčíme až následky. Selháváme už v prevenci, varuje diabetolog

Letos je to sto let, co se do tehdejšího Československa začal dovážet inzulin, a od té doby se léčba cukrovky zásadně posunula. Martin Prázný, který působí jako vedoucí Diabetologického centra VFN v Praze a předsedá České diabetologické společnosti, vysvětluje, kudy by v budoucnu mohla vést cesta k úplnému vyléčení cukrovky i jaký potenciál v tom má třeba umělá inteligence.

Na 14. listopadu každoročně připadá Světový den diabetu. Zvolené datum je výročím narození kanadského lékaře Fredericka Bantinga, jednoho z hlavních objevitelů léčebných účinků inzulínu. V Česku již trpí diabetem přes milion lidí, tedy zhruba každý desátý.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Cukrovkářů přibývá celosvětově. Jaká příčina spojuje celý svět?

Jaké jsou perspektivy v budoucí léčbě cukrovky?

Bude vůbec někdy možné diabetes plně vyléčit?

Jak mohou pomoci nutriční terapeuti?

Podceňujeme cukrovku?

Jakou roli v rozvoji nemoci hraje množství samotného cukru?

Jak se o své zdraví starat?

Hned na úvod konstatujme, že diabetiků přibývá. V Česku jejich počet přesáhl hranici jednoho milionu. Dříve se odhadovalo, že v roce 2032 bude mít cukrovku každý desátý Čech. Není zvyšující se počet zkreslený přesnější diagnostikou nebo faktem, že se lidé oproti minulosti dožívají vyššího věku, a tím pádem se dožijí i cukrovky?

První údaje o počtu diabetiků máme přibližně od šedesátých let minulého století. Od té doby se původní počet asi 250 tisíc pacientů zečtyřnásobil přibližně na dnešních 1 090 000. Takže téměř deset procent diabetiků máme v populaci už dnes. Ale nepozorujeme žádný skokový nárůst způsobený třeba lepší diagnostikou. Spíše si myslíme, že reálně narůstá počet léčených pacientů, takže jde o populační jev. V populaci máme ještě skupinu osob s cukrovkou, kteří o svém diabetu nevědí a do toho jednoho milionu nejsou započítaní. Jejich přesný počet ale neznáme, protože k lékaři nejspíš vůbec nechodí.

Cukrovka, odborně diabetes mellitus, je chronické onemocnění spojené s vysokou hladinou cukru v krvi. Vzniká, když tělo nedokáže efektivně využívat inzulin – hormon nezbytný pro přeměnu cukru na energii.

Existují dva hlavní typy cukrovky: první typ, při němž kvůli chybě imunitního systému tělo ničí beta buňky produkující inzulin. Většinou se objevuje již u dětí, které jsou pak doživotně závislé na podávání hormonu skrze inzulinová pera či pumpy. Při cukrovce druhého typu může tělo nedostatečně produkovat inzulin nebo si vůči němu vytvoří rezistenci. Cukrovka druhého typu se zpravidla objevuje u osob starších čtyřiceti let a rozvíjí se na základě genetiky, nadváhy, ale i nezdravého životního stylu a nakonec i věku.

Ve srovnání se zahraničím ale nejsme výjimeční.

Ano, s většinou zemí totiž stojíme na stejné lajně. V Evropě máme i státy s větším počtem diabetiků, například