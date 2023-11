TOP 09 zvolí nové vedení, Pekarová Adamová nemá vyzývatele. Strana je podle experta v personální krizi

TOP 09 si v sobotu zvolí nové vedení. Současná šéfka strany Markéta Pekarová Adamová má před volbou neochvějnou pozici, zatím nemá vyzývatele. Změna by naopak mohla nastat na pozici prvního místopředsedy. V jaké formě vstupuje jedna z pěti vládních stran do volby nového vedení a co může víkendový sněm znamenat pro vznikající eurokandidátku?