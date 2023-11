V Německu rostou obavy z imigrace, dokonce už i na západě. Scholz se snaží zakročit

Zpřísnění migrační politiky oznámil německý kancléř Olaf Scholz spolu s lídry všech spolkových zemí už v úterý. V Německu od začátku roku požádalo o azyl o 70 % více lidí oproti loňsku.

Jeden z důvodů k tomuto kroku – necelé dva roky před koncem Scholzova mandátu – je snaha zamezit růstu popularity na obou okrajích politického spektra, které z obav obyvatel čerpají. To ostatně vyneslo tamní populistickou stranu Alternativa pro Německo (AfD) podle průzkumů na celonárodní úrovni na pozici druhé nejsilnější strany v zemi – a to před všechny tři strany Scholzovy koaliční vlády – a vznikající krajně levicově-pravicovou stranu Bündnis Sahra Wagenknecht těsně za jeho sociální demokracii.

Podle souhrnu průzkumů Poll of Polls severu Politico z 6. listopadu by AfD v celostátních volbách získala 21 % hlasů voličů, jen osm bodů za křesťanskodemokratickou koalicí CDU/CSU (Křesťanskodemokratická unie a Křesťansko-sociální unie Bavorska). Scholzova SPD (Sociálnědemokratická strana Německa) by skončila na třetím místě se 16% ziskem, další dvě koaliční strany s ještě nižším skóre (Zelení 14 % a Svobodná demokratická strana 5 %). BSW by měla podle průzkumu Insa podporu 14 % voličů.

Scholz a další němečtí představitelé ale novými tvrdými opatřeními reagují i na samotné zvýšené obavy Němců, jež jenom za letošní rok prudce vzrostly. Rovněž je to reakce na četné antisemitské incidenty, které konzervativní politici připisují právě migrantům.

Říjnový průzkum německé pojišťovny R+V (R+V Versicherung), který provádí už přes třicet let, zcela poprvé prokázal přítomnost obav z